Мишустин дал Челябинской области особый статус

Вице-премьер РФ Михаил Мишустин рассказал о создании экотехнопарков на «Иннопром-2022» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Челябинская область вошла в перечень регионов, которые получат статус технопарков и господдержку, соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 6 июля сообщает официальный сайт правительства России.

«Оператором создания пилотных экопромышленных парков и экотехнопарков определена публично-правовая компания „Российский экологический оператор“. Первые площадки по переработке отходов появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. На их строительство планируется направить 10 млрд рублей», — говорится на сайте правительства РФ.

Площадки, объединяющие предприятия по переработке отходов, получат статус экотехнопарков и экопромышленных парков. Они смогут претендовать на государственную поддержку. Среди таких мер поддержки — компенсация части затрат их управляющим компаниям на создание или модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также зданий для размещения резидентов. «С новым статусом они смогут воспользоваться всеми действующими мерами государственной поддержки индустриальных парков», — отмечает Мишустин.

Экотехнопарки и экопромышленные парки будут создаваться для переработки отходов и выпуска различных видов продукции из вторсырья. Мишустин рассказал о них во время своего выступления на главной стратегической сессии выставки «Иннопром-2022» «Промышленный переход: опыт лидеров» в Екатеринбурге 4 июля.

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