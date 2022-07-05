Жена задержанной баскетболистки УГМК пожаловалась на Байдена

06 июля 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Жена Бриттни Грайнер с нетерпением ждет встречи с президентом США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шарель Грайнер, жена задержанной в России баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, заявила, что президент США Джо Байден до сих пор не назначил ей встречу, хотя уже ознакомился с письмом. В нем задержанная спортсменка просит освободить ее. «Я по-прежнему ничего не слышала от президента. Честно говоря, это очень расстраивает. Бриттни знает, что мы делаем все от нас зависящее. Мы просим встречи с президентом и требуем, чтобы они вернули ее домой», — рассказала Шарель Грайнер CBS Mornings. Девушка также подчеркивает, что вынуждена расстраивать спортсменку, когда та спрашивает, встречалась ли она уже с президентом или нет. В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер из-за того, что нашли в ее багаже запрещенное в России гашишное масло. На спортсменку завели уголовное дело по статье о контрабанде, по которой девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Супруга американки обращалась к президенту США с просьбой помочь, письмо Байден прочитал. Также общественные организации призвали Байдена «заключить сделку» по Грайнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что баскетболистка является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Шарель Грайнер, жена задержанной в России баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, заявила, что президент США Джо Байден до сих пор не назначил ей встречу, хотя уже ознакомился с письмом. В нем задержанная спортсменка просит освободить ее. «Я по-прежнему ничего не слышала от президента. Честно говоря, это очень расстраивает. Бриттни знает, что мы делаем все от нас зависящее. Мы просим встречи с президентом и требуем, чтобы они вернули ее домой», — рассказала Шарель Грайнер CBS Mornings. Девушка также подчеркивает, что вынуждена расстраивать спортсменку, когда та спрашивает, встречалась ли она уже с президентом или нет. В марте сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер из-за того, что нашли в ее багаже запрещенное в России гашишное масло. На спортсменку завели уголовное дело по статье о контрабанде, по которой девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Супруга американки обращалась к президенту США с просьбой помочь, письмо Байден прочитал. Также общественные организации призвали Байдена «заключить сделку» по Грайнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что баскетболистка является фигурантом уголовного дела, а не заложницей, ее арест не может быть политически мотивированным.