Власти РФ выделят 7 млрд на зарплату части свердловских учителей

08 июля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

В 2022 свердловским учителям выделят из федерального бюджета почти 2,3 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Правительство России направит из федерального бюджета 6 млрд 894 млн рублей на выплаты заработной платы классным руководителям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, которые по своему типу не являются общеобразовательными», — сказано в тексте распоряжения, опубликованного на сайте правительства. Так, Свердловская область в ближайшие три года получит 6 млрд 894 млн рублей. Из них в 2022 году будет выделено около 2 млрд 279 млн. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловскстат больше не раскрывает информацию о средних зарплатах учителей в городах региона. Ведомство приводит лишь средний показатель по области. За январь—март он составил 43 363 рубля. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Правительство России направит из федерального бюджета 6 млрд 894 млн рублей на выплаты заработной платы классным руководителям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, которые по своему типу не являются общеобразовательными», — сказано в тексте распоряжения, опубликованного на сайте правительства. Так, Свердловская область в ближайшие три года получит 6 млрд 894 млн рублей. Из них в 2022 году будет выделено около 2 млрд 279 млн. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловскстат больше не раскрывает информацию о средних зарплатах учителей в городах региона. Ведомство приводит лишь средний показатель по области. За январь—март он составил 43 363 рубля.