Свердловчанка внезапно напала на новые фонари в сквере. Видео

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Школьный базар. Разное. Курган, фонари, освещение, горсад
В Бисерти женщина сломала новые фонари Фото:

В поселке городского типа Бисерть (Свердловская область) местная жительница сломала новые фонари, которые заменили после аналогичного вандализма год назад. В прошлом году вандалы разбили в парке десятки фонарей.

«Новый сквер „Город мастеров“ открылся в Бисерти год назад. Но вандалы разбили около 50 фонарей. Недавно 30 поврежденных фонарей заменили, и тут же на них целенаправленно напала неизвестная женщина», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург №1».

Ранее URA.RU сообщало о вандализме екатеринбургских подростков, которые потушили Вечный огонь. Также агентство рассказывало об охраннике Ельцин центра, который дорисовал картину ученицы Малевича.

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В поселке городского типа Бисерть (Свердловская область) местная жительница сломала новые фонари, которые заменили после аналогичного вандализма год назад. В прошлом году вандалы разбили в парке десятки фонарей. «Новый сквер „Город мастеров“ открылся в Бисерти год назад. Но вандалы разбили около 50 фонарей. Недавно 30 поврежденных фонарей заменили, и тут же на них целенаправленно напала неизвестная женщина», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург №1». Ранее URA.RU сообщало о вандализме екатеринбургских подростков, которые потушили Вечный огонь. Также агентство рассказывало об охраннике Ельцин центра, который дорисовал картину ученицы Малевича.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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