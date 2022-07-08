В поселке городского типа Бисерть (Свердловская область) местная жительница сломала новые фонари, которые заменили после аналогичного вандализма год назад. В прошлом году вандалы разбили в парке десятки фонарей.
«Новый сквер „Город мастеров“ открылся в Бисерти год назад. Но вандалы разбили около 50 фонарей. Недавно 30 поврежденных фонарей заменили, и тут же на них целенаправленно напала неизвестная женщина», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург №1».
Ранее URA.RU сообщало о вандализме екатеринбургских подростков, которые потушили Вечный огонь. Также агентство рассказывало об охраннике Ельцин центра, который дорисовал картину ученицы Малевича.
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