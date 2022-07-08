Свердловчанка внезапно напала на новые фонари в сквере. Видео

08 июля 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

В Бисерти женщина сломала новые фонари Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке городского типа Бисерть (Свердловская область) местная жительница сломала новые фонари, которые заменили после аналогичного вандализма год назад. В прошлом году вандалы разбили в парке десятки фонарей. «Новый сквер „Город мастеров“ открылся в Бисерти год назад. Но вандалы разбили около 50 фонарей. Недавно 30 поврежденных фонарей заменили, и тут же на них целенаправленно напала неизвестная женщина», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург №1». Ранее URA.RU сообщало о вандализме екатеринбургских подростков, которые потушили Вечный огонь. Также агентство рассказывало об охраннике Ельцин центра, который дорисовал картину ученицы Малевича. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В поселке городского типа Бисерть (Свердловская область) местная жительница сломала новые фонари, которые заменили после аналогичного вандализма год назад. В прошлом году вандалы разбили в парке десятки фонарей. «Новый сквер „Город мастеров“ открылся в Бисерти год назад. Но вандалы разбили около 50 фонарей. Недавно 30 поврежденных фонарей заменили, и тут же на них целенаправленно напала неизвестная женщина», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург №1». Ранее URA.RU сообщало о вандализме екатеринбургских подростков, которые потушили Вечный огонь. Также агентство рассказывало об охраннике Ельцин центра, который дорисовал картину ученицы Малевича.