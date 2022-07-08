На выезде из Екатеринбурга на Новомосковском тракте образовалась пробка. Водители встали в многокилометровую пробку от «Базы отдыха Хрустальная» до поворота на Первоуральск. О ситуации на выезде из города URA.RU сообщил читатель.
«За городом стоит многокилометровая пробка на Новомосковском тракте. Начиная от Базы отдыха Хрустальная до поворота на Первоуральск все стоят», — поделился читатель.
Согласно информации, опубликованной на сайте Уралавтодор, на данном участке продолжается капитальный ремонт участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Дорожники расширяют его с двух до четырех полос с разделением встречных транспортных потоков.
скриншот карты
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На выезде из Екатеринбурга на Новомосковском тракте образовалась пробка. Водители встали в многокилометровую пробку от «Базы отдыха Хрустальная» до поворота на Первоуральск. О ситуации на выезде из города URA.RU сообщил читатель. «За городом стоит многокилометровая пробка на Новомосковском тракте. Начиная от Базы отдыха Хрустальная до поворота на Первоуральск все стоят», — поделился читатель. Согласно информации, опубликованной на сайте Уралавтодор, на данном участке продолжается капитальный ремонт участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Дорожники расширяют его с двух до четырех полос с разделением встречных транспортных потоков.