Под Екатеринбургом машины встали в многокилометровую пробку. Видео

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
Пробка образовалась на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми Фото:

На выезде из Екатеринбурга на Новомосковском тракте образовалась пробка. Водители встали в многокилометровую пробку от «Базы отдыха Хрустальная» до поворота на Первоуральск. О ситуации на выезде из города URA.RU сообщил читатель.

«За городом стоит многокилометровая пробка на Новомосковском тракте. Начиная от Базы отдыха Хрустальная до поворота на Первоуральск все стоят», — поделился читатель.

Согласно информации, опубликованной на сайте Уралавтодор, на данном участке продолжается капитальный ремонт участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Дорожники расширяют его с двух до четырех полос с разделением встречных транспортных потоков.

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На выезде из Екатеринбурга на Новомосковском тракте образовалась пробка. Водители встали в многокилометровую пробку от «Базы отдыха Хрустальная» до поворота на Первоуральск. О ситуации на выезде из города URA.RU сообщил читатель. «За городом стоит многокилометровая пробка на Новомосковском тракте. Начиная от Базы отдыха Хрустальная до поворота на Первоуральск все стоят», — поделился читатель. Согласно информации, опубликованной на сайте Уралавтодор, на данном участке продолжается капитальный ремонт участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Дорожники расширяют его с двух до четырех полос с разделением встречных транспортных потоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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