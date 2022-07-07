Путин наградил медалями и званиями челябинцев

08 июля 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Указ главы государства опубликована на официальном сайте правовой информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами и званиями жителей Челябинской области, большинство из которых трудятся на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). Соответствующий Указ главы государства опубликован на официальном сайте правовой информации. «Указом от 08.07.2022 №436 за заслуги в металлургии и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Федора Яковлева — разливщика стали ПАО „ММК“», — говорится в документе на сайте правительства РФ. Согласно указу президента, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» также награждены: Юрий Степанов — ведущий геофизик рудника ПАО «ММК»;

Ольга Ступина — ведущий специалист цеха ремонта ООО «Объединенная сервисная компания» (Магнитогорск);

Евгения Коноваленко — ведущий специалист кустового ремонта цеха ООО «Объединенная сервисная компания»;

Евгения Лысенкова — доменная печь ПАО «ММК»;

Евгений Павлусенко — агломератчик ПАО «ММК»;

Павел Дегтерев — начальник ремонтно-строительного цеха ООО «Объединенная сервисная компания»;

Сергей Добрынин — начальник кислородно-конвертерного цеха ПАО «ММК»;

Александр Евенко — электрогазосварщик ПАО «ММК»;

Виктор Гаврильчик — вальцовщик стана горячей прокатки ПАО «ММК». Звание заслуженный работник транспорта РФ, согласно указу президента страны, получили Анатолий Рубанов — начальник цеха перевозок ООО «Автотранспортное управление». Также этого звания удостоился Андрей Иванов — машинист электровоза локомотивного цеха ПАО «ММК». Звание заслуженный энергетик РФ присвоено Павлу Бочкареву — начальнику смены паровоздуховной электростанции ПАО «ММК» и Константину Коркодинову — слесарю ООО «Объединенная сервисная компания». Заслуженными металлургами РФ стали Игорь Копылов — оцинковщик ПАО «ММК» и Евгений Каменев — вальцовщик стана горячей прокатки ПАО «ММК». Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами и званиями жителей Челябинской области, большинство из которых трудятся на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). Соответствующий Указ главы государства опубликован на официальном сайте правовой информации. «Указом от 08.07.2022 №436 за заслуги в металлургии и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством I степени“ Федора Яковлева — разливщика стали ПАО „ММК“», — говорится в документе на сайте правительства РФ. Согласно указу президента, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» также награждены: Звание заслуженный работник транспорта РФ, согласно указу президента страны, получили Анатолий Рубанов — начальник цеха перевозок ООО «Автотранспортное управление». Также этого звания удостоился Андрей Иванов — машинист электровоза локомотивного цеха ПАО «ММК». Звание заслуженный энергетик РФ присвоено Павлу Бочкареву — начальнику смены паровоздуховной электростанции ПАО «ММК» и Константину Коркодинову — слесарю ООО «Объединенная сервисная компания». Заслуженными металлургами РФ стали Игорь Копылов — оцинковщик ПАО «ММК» и Евгений Каменев — вальцовщик стана горячей прокатки ПАО «ММК».