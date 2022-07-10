10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Пермяки потеряли на Украине своего сослуживца

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, нашивка, война, армия россии, шеврон, военный, ахмат, солдат, z войска, литера z, СВО, кадыровцы
Пермяки просят сослуживца с позывным «Клен» выйти на связь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермяки, участвующие в специальной военной операции, потеряли на Украине своего сослуживца. В паблике «Сила в братстве» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что он получил осколочное ранение в руку и был эвакуирован с поля боя. После этого пермяк перестал выходить на связь.

«Бойцы подразделения „Бастион“, прошедшие специальную военную операцию на территории Донбасса и Украины, ищут сослуживца-пермяка с позывным „Клен“. Однополчане переживают за его состояние и просят его связаться по известным ему каналам связи», — отмечается в паблике.

Также URA.RU писало, что в Пермском крае из числа добровольцев сформировали батальон «Парма». Сейчас в регионе ищут желающих вступить в батальон «Молот».

В конце февраля российские войска начали на территории Украины специальную военную операцию. Приоритетом российской армии являются исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Пермяки, участвующие в специальной военной операции, потеряли на Украине своего сослуживца. В паблике «Сила в братстве» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что он получил осколочное ранение в руку и был эвакуирован с поля боя. После этого пермяк перестал выходить на связь. «Бойцы подразделения „Бастион“, прошедшие специальную военную операцию на территории Донбасса и Украины, ищут сослуживца-пермяка с позывным „Клен“. Однополчане переживают за его состояние и просят его связаться по известным ему каналам связи», — отмечается в паблике. Также URA.RU писало, что в Пермском крае из числа добровольцев сформировали батальон «Парма». Сейчас в регионе ищут желающих вступить в батальон «Молот». В конце февраля российские войска начали на территории Украины специальную военную операцию. Приоритетом российской армии являются исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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