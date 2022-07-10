Пермяки потеряли на Украине своего сослуживца

11 июля 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Пермяки просят сослуживца с позывным «Клен» выйти на связь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермяки, участвующие в специальной военной операции, потеряли на Украине своего сослуживца. В паблике «Сила в братстве» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что он получил осколочное ранение в руку и был эвакуирован с поля боя. После этого пермяк перестал выходить на связь. «Бойцы подразделения „Бастион“, прошедшие специальную военную операцию на территории Донбасса и Украины, ищут сослуживца-пермяка с позывным „Клен“. Однополчане переживают за его состояние и просят его связаться по известным ему каналам связи», — отмечается в паблике. Также URA.RU писало, что в Пермском крае из числа добровольцев сформировали батальон «Парма». Сейчас в регионе ищут желающих вступить в батальон «Молот». В конце февраля российские войска начали на территории Украины специальную военную операцию. Приоритетом российской армии являются исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермяки, участвующие в специальной военной операции, потеряли на Украине своего сослуживца. В паблике «Сила в братстве» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что он получил осколочное ранение в руку и был эвакуирован с поля боя. После этого пермяк перестал выходить на связь. «Бойцы подразделения „Бастион“, прошедшие специальную военную операцию на территории Донбасса и Украины, ищут сослуживца-пермяка с позывным „Клен“. Однополчане переживают за его состояние и просят его связаться по известным ему каналам связи», — отмечается в паблике. Также URA.RU писало, что в Пермском крае из числа добровольцев сформировали батальон «Парма». Сейчас в регионе ищут желающих вступить в батальон «Молот». В конце февраля российские войска начали на территории Украины специальную военную операцию. Приоритетом российской армии являются исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.