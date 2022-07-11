11 июля 2022

Часть IT-специалистов в России лишат отсрочки от призыва в армию

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Отправление новобранцев в элитные войска. Курган, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армия
Часть айтишников могут лишиться отсрочки от армии Фото:

Число IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от призыва в армию, вероятно, сократится. До 1 августа Минцифры рассмотрит вопрос об ужесточении условий получения статуса технологических компаний (аккредитации), предполагающего эту льготу для сотрудников, и другие преференции.

«К 1 августа Минцифры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию. Ведомство вырабатывает их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через «Госуслуги», подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим ОКВЭД (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). В число необходимых критериев власти предлагают внести также долю сотрудников, занимающихся IT, и долю выручки от разработки и внедрения IT.

Ранее стало известно, что правительство России будет поддерживать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. В частности, для работников этой сферы запустят программу льготной ипотеки и предоставят отсрочку от армии. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись обратно на родину после своего отъезда.

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Число IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от призыва в армию, вероятно, сократится. До 1 августа Минцифры рассмотрит вопрос об ужесточении условий получения статуса технологических компаний (аккредитации), предполагающего эту льготу для сотрудников, и другие преференции. «К 1 августа Минцифры может изменить правила аккредитации IT-компаний, которая дает их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию. Ведомство вырабатывает их вместе с отраслью, чтобы избежать недобросовестного применения льгот», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через «Госуслуги», подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим ОКВЭД (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). В число необходимых критериев власти предлагают внести также долю сотрудников, занимающихся IT, и долю выручки от разработки и внедрения IT. Ранее стало известно, что правительство России будет поддерживать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. В частности, для работников этой сферы запустят программу льготной ипотеки и предоставят отсрочку от армии. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись обратно на родину после своего отъезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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