Челябинским бизнесменам разрешили построить рестораны у озера

Объекты общественного питания появятся на берегу Первого озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска разрешила компании «Западный луч», связанной с бизнесменами Евгением и Сергеем Вайнштейнами, отцом и сыном, построить два ресторана на берегу Первого озера в Тракторозаводском районе. Об этом говорится на сайте администрации. Оба проекта прошли через публичные слушания.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объект общественного питания, на земельном участке в зоне парков, скверов, бульваров, набережных, с минимальным коэффициентом озеленения — 0,49 у озера Первое ООО «Специализированный застройщик «Западный луч». Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, главного архитектора Крутолапова П.Д.», — сообщается на сайте мэрии, опубликованном 12 июля.

Аналогичный документ принят и по другому объекту общественного питания. Таким образом на берегу озера возведут два ресторана. Площадь застройки — более десяти тысяч квадратных метров. Основным совладельцем «Западного луча» является Валерия Вайнштейн, родственница бизнесменов.

Ранее компанией был построен элитный жилой комплекс на берегу реки Миасс вдоль улицы Труда в Челябинске. Сейчас фирма занимается завершением долгостроев Lake City в микрорайоне Чурилово, раннее принадлежащих обанкротившейся компании ООО «Речелстрой», которая теперь находится под контролем компании ООО «Западный луч».

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