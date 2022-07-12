Пермские деревни столкнулись с новой проблемой из-за санкций

В малонаселенных пунктах отсутствует устойчивая связь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Села и деревни в Пермском крае не могут обеспечить сотовой связью из-за западных санкций. Об этом во время недавнего прямого эфира, который транслировался в соцсети «ВКонтакте» сказал глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин. Во время стрима он зачитал вопрос местной жительницы. Она спросила у главы округа, когда наладится сотовая связь в населенных пунктах Сосновка, Верх-Лель, Горки, Пуксиб, Левичи Чирково и Войвыл.

По словам женщины, в этих населенных пунктах есть сотовая связь, но, чтобы ее найти, «нужно выходить на улицы и залезать на пригорок». Засухин признал проблему, но пояснил, что «по всем населенным пунктам ситуация разная». «По Сосновке и Верх-Лелю мы, спустя два года, зашли в региональную программу министерства информразвития и связи Пермского края. Наши населенные пункты включил и в перечень, где будут поставлены сотовые вышки. Но на 2022 год программа не реализована, так как нет оборудования в связи с санкциями, введенными странами Запада», — пояснил глава Косинского округа.

В населенных пунктах Левичи Горики и Пуксиб устойчивой связью могут пользоваться только абоненты «Мегафона», а в Чирково и Войвыл решается вопрос с установкой вышки связи от «Теле2». Власти уже подали заявку на ее установку, и, если вопрос решится положительно, то «связь там улучшится», заверил Засухин.

В мининформразвития Прикамья URA.RU рассказали, что обеспечить сотовой связь и интернетом планируется 57 малых населенных пунктов (В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0»). Еще 28 населенных пунктов будут обеспечены связью в рамках региональной программы «Развитие информационного общества».

«Сейчас идет согласование графика работ по обеспечению мобильной связью и интернетом выбранных населенных пунктов. Также сформирована конкурсная документация для заключения госконтрактов по обеспечению мобильной связью», — отметили в пресс-службе министерства информразвития. Ранее министра связи края Петр Шипловских отмечал, что санкции ударили по сотовым операторам, которые столкнулись с проблемой модернизации оборудования. Он некоторые компании уже решили вопрос импортозамещения.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств против России блди введены из-за спецоперации на Украине. Решить в кратчайшие сроки поставил Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с импорозамещением в кратчайшие сроки.