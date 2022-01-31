В Пермском крае десятки деревень обеспечат 4G

01 февраля 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

В Пермском крае расширяется сеть вышек связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До конца 2022 года в десятки деревень и небольших сел Пермского края будет проведена сотовая связь и мобильный интернет стандарта 4G. Список из 57 населенных пунктов, которые получат стабильный доступ к Сети в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», опубликован на портале Госуслуг. По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, всего в регионе в этом году «оцифруют» 122 деревни и села, где проживают от 100 до 500 человек. «В текущем году 65 базовых станций будут установлены в рамках региональной программы „Развитие информационного общества“, 57 — федерального проекта „Устранение цифрового неравенства“. Благодаря этой работе до конца 2022 года доступ к сети и возможность осуществлять звонки получат 30,5 тысяч жителей из небольших деревень и сел Пермского края», — цитирует министра сайт регионального правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году интернет стал доступен жителям Алмаза — одного из самых малонаселенных сел Пермского края. Всего в 2021 году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены почти 15 тысяч жителей региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

До конца 2022 года в десятки деревень и небольших сел Пермского края будет проведена сотовая связь и мобильный интернет стандарта 4G. Список из 57 населенных пунктов, которые получат стабильный доступ к Сети в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», опубликован на портале Госуслуг. По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, всего в регионе в этом году «оцифруют» 122 деревни и села, где проживают от 100 до 500 человек. «В текущем году 65 базовых станций будут установлены в рамках региональной программы „Развитие информационного общества“, 57 — федерального проекта „Устранение цифрового неравенства“. Благодаря этой работе до конца 2022 года доступ к сети и возможность осуществлять звонки получат 30,5 тысяч жителей из небольших деревень и сел Пермского края», — цитирует министра сайт регионального правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году интернет стал доступен жителям Алмаза — одного из самых малонаселенных сел Пермского края. Всего в 2021 году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены почти 15 тысяч жителей региона.