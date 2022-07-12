На объект ЧЭМК нагрянула инспекция

Инспекция «Единой России» оценила спорткомплекс, построенный комбинатом в детском лагере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оздоровительный объект Челябинского электрометаллургического комбината на озере Акакуль проинспектировали представители челябинского реготделения партии «Единая Россия», сообщили URA.RU в пресс-службе компании. В этом году в расположенном здесь детском лагере появился огромный спорткомплекс, позволяющий не прерывать занятия юным спортсменам из бесплатных центров дзюдо, открытых ЧЭМК в Челябинске.

«Мы убедились, что „пионерское лето“ в разгаре, а недавно запущенный в эксплуатацию огромный спортзал соответствует всем нормам и требованиям для детских спортивных занятий. Особенно обрадовало, что по качеству и масштабу спорткомплекс на Акакуле „Электрометаллург“ годится и для тренировок сборной России, а занимаются на новеньких татами обычные южноуральские дети», — заявил председатель исполкома региональной «Единой России» Денис Моисеев.

Хотя спорткомплекс построен для ребят из Центра дзюдо «Электрометаллург», юные спортсмены стараются на свои тренировки привести своих сверстников, приехавших в детский лагерь по обычным путевкам, заметил куратор партийного проекта «Детский спорт» Денис Лапотышкин.

«Численность уже выросла. За июнь записалось немало новичков, мы все лето будем среди школьников Челябинской области популяризировать дзюдо и вообще спорт. Обычно после окончания учебного года летом ребята разъезжаются, прерывают тренировки, что снижает уровень их подготовки. С появлением нового спорткомплекса на Акакуле мы решили эту проблему», — подтвердил директор детской школы дзюдо «Электрометаллург» и член олимпийской сборной России, заслуженный мастер спорта Денис Ярцев.

Спорткомплекс площадью 1,2 тысячи кв. метров с татами на полу, мягким покрытием стен и всем необходимым спортивным инвентарем появился в ДОЛ «Акакуль» при участии и по инициативе партии «Единая Россия». При этом был учтен принцип тренировок Олимпийской сборной России, когда для лучших атлетов страны с наступлением тепла проводят специальные летние сборы, выбирая для этого какой-то курорт. Район озера Акакуль считается экологически чистым местом со свежим воздухом, сосновым лесом и очень мягкой водой. Проект повлек за собой полную реконструкцию уже имеющейся инфраструктуры: корпуса отремонтировали вплоть до замены полов и оборудовали их отоплением на случай прохладной погоды.

Юные спортсмены активно «заманивают» в новый спорткомплекс сверстников, приехавших в лагерь по обычным путевкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Денис Моисеев и его однопартийцы привезли в подарок детям спортивный инвентарь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU