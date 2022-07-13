МИД предостерег Британию от самоубийства из-за ареста активов РФ

Решение властей Великобритании конфисковать активы российских юридических и физических лиц станет самоубийством для страны. Такое заявление сделал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью», — заявил Биричевский в интервью РИА «Новости».
По словам дипломата, подобная риторика со стороны официальных лиц Соединенного Королевства звучит с первых дней специальной операции на Украине. «Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны», — отметил Биричевский.
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Решение властей Великобритании конфисковать активы российских юридических и физических лиц станет самоубийством для страны. Такое заявление сделал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью», — заявил Биричевский в интервью РИА «Новости». По словам дипломата, подобная риторика со стороны официальных лиц Соединенного Королевства звучит с первых дней специальной операции на Украине. «Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны», — отметил Биричевский. Страны Запада изъяли активы физических и юридических лиц России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания позже выступила за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины. Соединенные штаты также намерены передать 330 миллиардов долларов российских активов Киеву. В Совете Федерации РФ назвали действия Вашингтона одной из величайших краж в истории.