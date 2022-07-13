МИД предостерег Британию от самоубийства из-за ареста активов РФ

13 июля 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Власти Великобритании рискуют страной из-за антироссийской политики, заявил Дмитрий Биричевский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение властей Великобритании конфисковать активы российских юридических и физических лиц станет самоубийством для страны. Такое заявление сделал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью», — заявил Биричевский в интервью РИА «Новости». По словам дипломата, подобная риторика со стороны официальных лиц Соединенного Королевства звучит с первых дней специальной операции на Украине. «Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны», — отметил Биричевский. Страны Запада изъяли активы физических и юридических лиц России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания позже выступила за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины. Соединенные штаты также намерены передать 330 миллиардов долларов российских активов Киеву. В Совете Федерации РФ назвали действия Вашингтона одной из величайших краж в истории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение властей Великобритании конфисковать активы российских юридических и физических лиц станет самоубийством для страны. Такое заявление сделал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью», — заявил Биричевский в интервью РИА «Новости». По словам дипломата, подобная риторика со стороны официальных лиц Соединенного Королевства звучит с первых дней специальной операции на Украине. «Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны», — отметил Биричевский. Страны Запада изъяли активы физических и юридических лиц России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания позже выступила за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины. Соединенные штаты также намерены передать 330 миллиардов долларов российских активов Киеву. В Совете Федерации РФ назвали действия Вашингтона одной из величайших краж в истории.