В центре Екатеринбурга устроили шоу ниндзя с огнеметами

13 июля 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Промо-ролик снимали в новом скейт-парке RCC Extreme Фото: RCC Fair Fight Спортсмены, одетые в костюмах ниндзя, устроили фаер-шоу для промо-ролика, анонсирующего профессиональный турнир по кикбоксингу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил представитель RCC Fair Fight. Съемки проходили в новом городском скейт-парке RCC Extreme ?(улица Большакова, 90/1). «Профессиональные кикбоксеры прямо на трамплинах спота проводили „бой с тенью“ для видео-профайлов. На экстремальную площадку завезли профессиональный свет, дымовые пушки и даже огнемет», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что скейт-парк стал местом для презентации бойцов, которые будут участвовать в турнире. Соревнование пройдет в Академии единоборств РМК. Спортсмены будут бороться за чемпионский пояс в весовой категории до 66 килограммов. Бойцы уже приехали в Екатеринбург перед турниром. Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight Фото: RCC Fair Fight

Спортсмены, одетые в костюмах ниндзя, устроили фаер-шоу для промо-ролика, анонсирующего профессиональный турнир по кикбоксингу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил представитель RCC Fair Fight. Съемки проходили в новом городском скейт-парке RCC Extreme ?(улица Большакова, 90/1). «Профессиональные кикбоксеры прямо на трамплинах спота проводили „бой с тенью“ для видео-профайлов. На экстремальную площадку завезли профессиональный свет, дымовые пушки и даже огнемет», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что скейт-парк стал местом для презентации бойцов, которые будут участвовать в турнире. Соревнование пройдет в Академии единоборств РМК. Спортсмены будут бороться за чемпионский пояс в весовой категории до 66 килограммов. Бойцы уже приехали в Екатеринбург перед турниром.