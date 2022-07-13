В Перми в дорогой иномарке застрелили мужчину

14 июля 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Тело погибшего обнаружили 13 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми 14 июля найдено тело застреленного мужчины. Источник, близкий к правоохранительным органам сообщил URA.RU о происшедшем. Тело погибшего мужчины было найдено в автомобиле Porsche 13 июля вечером по улице Рабочей, 15. По словам источника, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Со следственным управлением СКР по Пермскому краю оперативно связаться не удалось. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос.

В Перми 14 июля найдено тело застреленного мужчины. Источник, близкий к правоохранительным органам сообщил URA.RU о происшедшем. Тело погибшего мужчины было найдено в автомобиле Porsche 13 июля вечером по улице Рабочей, 15. По словам источника, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Со следственным управлением СКР по Пермскому краю оперативно связаться не удалось. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос.