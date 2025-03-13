13 марта 2025

Подрядчик сорвал сроки ремонта поликлиники №1 в Перми и был наказан

По требованию прокуратуры оштрафовали подрядчика за ремонт пермской поликлиники
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы должны были быть выполнены в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Работы должны были быть выполнены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Фото:

В Перми оштрафовали директора подрядной организации, которая не выполнила в срок капитальный ремонт в городской поликлинике №1. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В установленный контрактом срок работы подрядчиком не были проведены. По итогам проверки ему внесено представление. Кроме того, директор подрядной организации привлечен к административной ответственности <...> в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — написано на сайте надзорного ведомства.

Согласно техзаданию, в 2024 году в поликлинике планировали капитально отремонтировать помещения. Вопрос устранения нарушений взяла на контроль прокуратура Дзержинского района.

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В Перми оштрафовали директора подрядной организации, которая не выполнила в срок капитальный ремонт в городской поликлинике №1. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «В установленный контрактом срок работы подрядчиком не были проведены. По итогам проверки ему внесено представление. Кроме того, директор подрядной организации привлечен к административной ответственности <...> в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — написано на сайте надзорного ведомства. Согласно техзаданию, в 2024 году в поликлинике планировали капитально отремонтировать помещения. Вопрос устранения нарушений взяла на контроль прокуратура Дзержинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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