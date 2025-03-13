Подрядчик сорвал сроки ремонта поликлиники №1 в Перми и был наказан

В Перми оштрафовали директора подрядной организации, которая не выполнила в срок капитальный ремонт в городской поликлинике №1. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«В установленный контрактом срок работы подрядчиком не были проведены. По итогам проверки ему внесено представление. Кроме того, директор подрядной организации привлечен к административной ответственности <...> в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — написано на сайте надзорного ведомства.
Согласно техзаданию, в 2024 году в поликлинике планировали капитально отремонтировать помещения. Вопрос устранения нарушений взяла на контроль прокуратура Дзержинского района.
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