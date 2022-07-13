В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Находиться рядом с деревьями опасно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Днем и ночью 14 июля в Пермском крае ожидаются ливни, град и сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По данным Пермского центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 14 июля в Пермском крае ожидается сильный дождь, ливень. В некоторых районах может выпасть град, ветер усилится до 20-25 м/с», — предупреждают в МЧС.

Рекомендуется не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, не парковать там автомобили. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы.