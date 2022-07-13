13 июля 2022

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Находиться рядом с деревьями опасно Фото:

Днем и ночью 14 июля в Пермском крае ожидаются ливни, град и сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По данным Пермского центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 14 июля в Пермском крае ожидается сильный дождь, ливень. В некоторых районах может выпасть град, ветер усилится до 20-25 м/с», — предупреждают в МЧС.

Рекомендуется не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, не парковать там автомобили. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы.

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Днем и ночью 14 июля в Пермском крае ожидаются ливни, град и сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По данным Пермского центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 14 июля в Пермском крае ожидается сильный дождь, ливень. В некоторых районах может выпасть град, ветер усилится до 20-25 м/с», — предупреждают в МЧС. Рекомендуется не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, не парковать там автомобили. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Ранее URA.RU сообщало, что жители Прикамья выложили снимки крупных градин, которые смяли урожай на грядках. В результате непогоды были повреждены теплицы и даже помяты заборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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