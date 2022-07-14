На Ирину Шейк обрушилась волна негатива из-за буквы Z

Недоброжелатели требуют от рекламного бизнеса «отменить» Ирину Шейк Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Хейтеры требуют от рекламодателей отказаться от сотрудничества с моделью Ириной Шейк. Поводом стало использование уроженкой Челябинской области в соцсетях буквы Z, ставшей символом российской спецоперации на Украине.

«На Ирину Шейк вот-вот обрушится волна отмены. Последние месяцы модель спокойно работала в США и Европе, но в новых сторис затосковала по родине: запостила салаты и баньку, да еще и нашла характерное применение букве Z», — сообщает Super.ru.

Гнев украинцев и сочувствующих им вызвала подпись «Russianzz on Wednaday» к фотографии салата «Оливье». Также, добавляет издание, Шейк припомнили фото с книгой о Владимире Путине, которое она постила в своем аккаунте два года назад. Сейчас супермодель уже перезалила сторис без спорных символов, но это не мешает призывам недоброжелателей требовать от мировых брендов и рекламодателей внести ее в черные списки. Сейчас скандал активно раздувается в украинских СМИ.

Ирина Шейк, она уже Ирина Шайхлисламова, родилась в Еманжелинске (Челябинская область). Сделав карьеру модели, она уже давно не живет в России. С 2015 года она встречалась с американским актером Бредли Купером. В 2017 у пары появилась дочь, но уже в 2019 Шейк и Купер расстались. Поклонники супермодели обвинили в уходе Купера певицу Леди Гагу. Шейк рассталась с актером как раз после выхода фильма Гаги «Звезда родилась», где он и певица играли пару.

Президент РФ объявил о начале специальной военной операции 24 февраля. Россия ставит целью защитить от геноцида население Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

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