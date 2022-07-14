Девочка, пострадавшая от выстрела в голову, пришла в себя

15 июля 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Если реабилитация пройдет успешно, то ребенка выпишут уже через неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Девочка из Нижней Синячихи, которая пострадала от огнестрельного ранения, начала самостоятельно ходить и разговаривать. В результате инцидента функции мозга у ребенка не повреждены. «После стольких дней в реанимации у нее атрофированы мышцы, к тому же в горле были трубки, и из-за этого немного повреждены связки. Сейчас мы занимаемся с логопедом и ходим на массаж», — рассказала журналистам E1 мама девочки Надежда. Также она сообщила, что пока они остаются в больнице №9, однако ребенка могут выписать уже через неделю, если реабилитация пройдет успешно. Девочка получила пулю в голову во время прогулки с друзьями в Нижней Синячихе. Ее госпитализировали на вертолете в Екатеринбург. Свердловчанин, которой предположительно покушался на убийство ребенка, работает бульдозеристом. 1 июля девочку прооперировали и сообщили, что она сможет вернуться к нормальной жизни. Свердловчанин, предположительно простреливший девочке голову в Нижней Синячихе и заключенный в СИЗО по этому делу, попросил суд отпустить его на свободу. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Девочка из Нижней Синячихи, которая пострадала от огнестрельного ранения, начала самостоятельно ходить и разговаривать. В результате инцидента функции мозга у ребенка не повреждены. «После стольких дней в реанимации у нее атрофированы мышцы, к тому же в горле были трубки, и из-за этого немного повреждены связки. Сейчас мы занимаемся с логопедом и ходим на массаж», — рассказала журналистам E1 мама девочки Надежда. Также она сообщила, что пока они остаются в больнице №9, однако ребенка могут выписать уже через неделю, если реабилитация пройдет успешно. Девочка получила пулю в голову во время прогулки с друзьями в Нижней Синячихе. Ее госпитализировали на вертолете в Екатеринбург. Свердловчанин, которой предположительно покушался на убийство ребенка, работает бульдозеристом. 1 июля девочку прооперировали и сообщили, что она сможет вернуться к нормальной жизни. Свердловчанин, предположительно простреливший девочке голову в Нижней Синячихе и заключенный в СИЗО по этому делу, попросил суд отпустить его на свободу.