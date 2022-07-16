Из пермской реки Сылва достали тело утонувшего мужчины. Фото

17 июля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

В пермской реке Сылва утонул 59-летний житель Кунгура Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) на реке Сылва вечером 16 июля утонул 59-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе округа. «16.07.2022 г. в 19:05 — 20:10 на телефон ПСС КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что на реке Сылва, вблизи Филипповского карьера тонет мужчина <…> По прибытию к месту вызова, мужчину из реки достали очевидцы, мужчина (1963 г. р.) погиб», информирует пост на странице службы в соцсети «ВКонтакте». На место происшествия выезжала бригада спасателей и машина скорой помощи. Медработникам пришлось констатировать смерть мужчины. Его тело было передано приехавшим к водоему полицейским. Ранее URA.RU сообщало, что на пермской реке Чусовой организованы поиски. Спасатели ищут семью из трех человек, предположительно утонувших во время катания на лодке. Пермские спасатели и бригада скорой помощи у реки Сылва, где 16 июля утонул мужчина фото: VK Поисково-спасательная служба КМО (16+). Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) на реке Сылва вечером 16 июля утонул 59-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе округа. «16.07.2022 г. в 19:05 — 20:10 на телефон ПСС КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что на реке Сылва, вблизи Филипповского карьера тонет мужчина <…> По прибытию к месту вызова, мужчину из реки достали очевидцы, мужчина (1963 г. р.) погиб», информирует пост на странице службы в соцсети «ВКонтакте». На место происшествия выезжала бригада спасателей и машина скорой помощи. Медработникам пришлось констатировать смерть мужчины. Его тело было передано приехавшим к водоему полицейским. Ранее URA.RU сообщало, что на пермской реке Чусовой организованы поиски. Спасатели ищут семью из трех человек, предположительно утонувших во время катания на лодке.