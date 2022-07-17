17 июля 2022

Пермский комик Олег Верещагин рассказал об уходе из Comedy Club

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Олег Верещагин известен под псевдонимом «Бобер»

Бывший резидент Comedy Club, уроженец города Чусовой Пермского края Олег Верещагин назвал причину своего ухода из популярного проекта. О том, что стало причиной, комик рассказал основательнице издания PeopleTalk Лауре Джугелии.

«Я всегда показывал миниатюры с Гавром и когда он ушел, я понял, что без напарника никуда. Попробовал выступать один, но мне не понравилось, как у меня это получалось. И в один день я ушел из Comedy Club и в тот же день перешел в Comedy Woman», — рассказал Верещагин.

Олег Верещагин — российский шоумен, сценарист, участник КВН «Парма» и «Друзья» (Пермский край), бывший резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman. Широкую популярность получил в 2003 году, во время выступления в КВН в составе пермской команды «Парма». Олег сыграл там роль бобра, который кричал «Привет!».

Недавно Верещагин участвовал в реалити-шоу «Звезды в Африке». В финальном испытании он сражался с российской видеоблогершей Валей Карнавал и стал победителем шоу.

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Бывший резидент Comedy Club, уроженец города Чусовой Пермского края Олег Верещагин назвал причину своего ухода из популярного проекта. О том, что стало причиной, комик рассказал основательнице издания PeopleTalk Лауре Джугелии. «Я всегда показывал миниатюры с Гавром и когда он ушел, я понял, что без напарника никуда. Попробовал выступать один, но мне не понравилось, как у меня это получалось. И в один день я ушел из Comedy Club и в тот же день перешел в Comedy Woman», — рассказал Верещагин. Олег Верещагин — российский шоумен, сценарист, участник КВН «Парма» и «Друзья» (Пермский край), бывший резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman. Широкую популярность получил в 2003 году, во время выступления в КВН в составе пермской команды «Парма». Олег сыграл там роль бобра, который кричал «Привет!». Недавно Верещагин участвовал в реалити-шоу «Звезды в Африке». В финальном испытании он сражался с российской видеоблогершей Валей Карнавал и стал победителем шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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