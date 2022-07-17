В Челябинске перехватили продукты, которые хотели увезти из РФ

18 июля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

У перевозчиков обнаружили проблемы с документацией на продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На российско-казахстанской границе в Челябинской области, в пункте пропуска «Бугристое», перехватили партию продуктов общим весом 3,5 тонны, которые пытались вывести из страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция перевозилась с недействительным санитарным сертификатом. «Пресечена попытка вывоза с территории РФ 0,5 тонны редиса, 0,7 тонны огурцов, 0,4 тонны лимонов, 0,5 тонны апельсинов, 0,4 тонны мандаринов, 0,2 тонны салата, 0,1 тонны зеленых культур, 0,2 тонны грибов, 0,5 тонны бананов. Продукция вывозилась в сопровождении фитосанитарного сертификата, в котором редис указан не был, сертификат признан недействительным», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что после наложения запрета на вывоз продукцию транспортные средства вернули в Россию. Перевозчиков привлекли к административной ответственности. Ранее в Челябинскую область из Узбекистана привезли три тонны зараженных яблок. Специалисты обнаружили в продукции персиковую плодожорку, от которой будут избавляться с помощью обеззараживания. После продукция выйдет в продажу.

На российско-казахстанской границе в Челябинской области, в пункте пропуска «Бугристое», перехватили партию продуктов общим весом 3,5 тонны, которые пытались вывести из страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция перевозилась с недействительным санитарным сертификатом. «Пресечена попытка вывоза с территории РФ 0,5 тонны редиса, 0,7 тонны огурцов, 0,4 тонны лимонов, 0,5 тонны апельсинов, 0,4 тонны мандаринов, 0,2 тонны салата, 0,1 тонны зеленых культур, 0,2 тонны грибов, 0,5 тонны бананов. Продукция вывозилась в сопровождении фитосанитарного сертификата, в котором редис указан не был, сертификат признан недействительным», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что после наложения запрета на вывоз продукцию транспортные средства вернули в Россию. Перевозчиков привлекли к административной ответственности. Ранее в Челябинскую область из Узбекистана привезли три тонны зараженных яблок. Специалисты обнаружили в продукции персиковую плодожорку, от которой будут избавляться с помощью обеззараживания. После продукция выйдет в продажу.