Челябинских бойцов в ДНР посетила делегация из родного региона

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, северодонецк
Делегация навестила челябинских бойцов, принимающих участие в спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинских военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на территории Украины, посетила делегация из родной области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, делегация побывала в ряде освобожденных от украинских националистов городов.

«Делегация Челябинской области побывала в Донецке, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе (ДНР), а также Мелитополе, Новой Каховке и Херсоне. Они посетили подразделения специального назначения, в которых служат южноуральцы», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Представители делегации побывали в отряде «Оберег», бойцы которого с первого дня участвуют в спецоперации. Им вручили очередные воинские звания, а также подарки из Челябинской области — ножи НР-43 «Вишня» от Златоустовской оружейной фабрики.

Делегация из Челябинской области помогает восстанавливать территории Донбасса. Так делегация оценила масштабы работ по восстановлению монастыря в селе Никольском, который ежедневно подвергается артобстрелу со стороны ВСУ.

Начавшаяся в конце февраля спецоперация призвана прекратить боевые действия в Донбассе, спасти его жителей от геноцида. Президент РФ Владимир Путин назвал проведение операции вынужденной мерой.

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Челябинских военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на территории Украины, посетила делегация из родной области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, делегация побывала в ряде освобожденных от украинских националистов городов. «Делегация Челябинской области побывала в Донецке, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе (ДНР), а также Мелитополе, Новой Каховке и Херсоне. Они посетили подразделения специального назначения, в которых служат южноуральцы», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Представители делегации побывали в отряде «Оберег», бойцы которого с первого дня участвуют в спецоперации. Им вручили очередные воинские звания, а также подарки из Челябинской области — ножи НР-43 «Вишня» от Златоустовской оружейной фабрики. Делегация из Челябинской области помогает восстанавливать территории Донбасса. Так делегация оценила масштабы работ по восстановлению монастыря в селе Никольском, который ежедневно подвергается артобстрелу со стороны ВСУ. Начавшаяся в конце февраля спецоперация призвана прекратить боевые действия в Донбассе, спасти его жителей от геноцида. Президент РФ Владимир Путин назвал проведение операции вынужденной мерой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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