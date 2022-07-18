Челябинских бойцов в ДНР посетила делегация из родного региона

Делегация навестила челябинских бойцов, принимающих участие в спецоперации Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинских военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на территории Украины, посетила делегация из родной области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, делегация побывала в ряде освобожденных от украинских националистов городов.

«Делегация Челябинской области побывала в Донецке, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе (ДНР), а также Мелитополе, Новой Каховке и Херсоне. Они посетили подразделения специального назначения, в которых служат южноуральцы», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Представители делегации побывали в отряде «Оберег», бойцы которого с первого дня участвуют в спецоперации. Им вручили очередные воинские звания, а также подарки из Челябинской области — ножи НР-43 «Вишня» от Златоустовской оружейной фабрики.

Делегация из Челябинской области помогает восстанавливать территории Донбасса. Так делегация оценила масштабы работ по восстановлению монастыря в селе Никольском, который ежедневно подвергается артобстрелу со стороны ВСУ.

Начавшаяся в конце февраля спецоперация призвана прекратить боевые действия в Донбассе, спасти его жителей от геноцида. Президент РФ Владимир Путин назвал проведение операции вынужденной мерой.