Двух пермяков обвинили в устроенном разбое на курорте Геленджика

Два жителя Перми обвиняются в разбойном нападении на жителя курортного Геленджика Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Два жителя Перми стали фигурантами уголовного дела по факту разбоя и кражи в курортном городе Геленджик. Информация появилась на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих из Перми в возрасте 31 года и 29 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 162 и частью 3 статьи 158 УК РФ „Разбой“ и „Кража“», — информирует пресс-служба управления. По версии следствия, приехавшие на юг пермяки напали на местного жителя в собственной квартире.

«Гастролеры» у потерпевшего силой забрали деньги и ценности. Также они отобрали у мужчины банковскую карту и выпытали у него код. Ущерб составил 70 тысяч рублей

Раскрыть преступление помог банковский перевод старшего из нападавших, который он совершил на свой счет. Через него полицейские вышли и на подельника, определив обоих за решетку на время следствия.

Уголовное дело на пермяков передано в суд. Жителям Прикамья может грозить до 12 лет тюрьмы, сообщили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае судили мужчину, обокравшего отдыхающих. Нетрезвый житель Суксуна лишил денег пару из Перми, приехавшую на курортное лечение.