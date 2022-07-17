Пьяный пермяк обокрал отдыхающих на курорте

18 июля 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Суд признал мужчину виновным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителя Суксуна (Пермский край) осудили за кражу спиртных напитков и драгоценностей у семейной пары, отдыхающей на курорте. Подробности преступления рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В марте пьяный пермяк пришел к своей знакомой, чтобы занять денег на спиртное, но ему отказали. В ходе беседы с женщиной он узнал, что в ее гостевом доме проживают супруги из Перми, проходящие лечение на местном курорте. Тогда злоумышленник решил проникнуть в жилище отдыхающих в надежде найти спиртное у них», — сообщили в полиции. Мужчина украл у них несколько бутылок алкоголя, а также драгоценные украшения на сумму 40 тысяч рублей. Полицейские оперативно задержали грабителя, им оказался 38-летний житель Суксуна. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который вломился в магазин с автоматом Калашникова. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жителя Суксуна (Пермский край) осудили за кражу спиртных напитков и драгоценностей у семейной пары, отдыхающей на курорте. Подробности преступления рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В марте пьяный пермяк пришел к своей знакомой, чтобы занять денег на спиртное, но ему отказали. В ходе беседы с женщиной он узнал, что в ее гостевом доме проживают супруги из Перми, проходящие лечение на местном курорте. Тогда злоумышленник решил проникнуть в жилище отдыхающих в надежде найти спиртное у них», — сообщили в полиции. Мужчина украл у них несколько бутылок алкоголя, а также драгоценные украшения на сумму 40 тысяч рублей. Полицейские оперативно задержали грабителя, им оказался 38-летний житель Суксуна. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который вломился в магазин с автоматом Калашникова. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.