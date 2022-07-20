Умер последний ветеран легендарного Уральского танкового корпуса

20 июля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Петр Ушаков активно участвовал в работе совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области скончался последний ветеран из легендарного поколения воинов Уральского добровольческого танкового корпуса 97-летний Петр Ушаков. Свои соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны выразил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «В составе корпуса Петр Филиппович прошел трудными дорогами войны, получил несколько серьезных ранений, участвовал в освобождении Курска, Белгорода, Брянска, Белоруссии, Прибалтики, Польши, а затем дошел до самого Берлина», — цитирует телеграмму губернатора ДИП. Также Куйвашев вспомнил, что в послевоенный период Ушаков трудился на мебельной фабрике в Сысерти, где прошел путь от мастера до главного инженера. Глава Свердловской области отметил, что мужчина был заботливым мужем и отцом, активно участвовал в работе совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, занимался патриотическим воспитанием молодежи. «На протяжении многих лет он принимал участие в парадах Победы в Екатеринбурге, являя собой образ подлинного защитника Отечества, воина-освободителя, мужественного, сильного, надежного человека», — говорится в телеграмме губернатора», — заметил Куйвашев и подчеркнул, что «святая и добрая память о ветеране пройдет сквозь века». Ветеран ВОВ Петр Ушаков ушел на 97-м году жизни Фото предоставлено департаментом информационной политики Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области скончался последний ветеран из легендарного поколения воинов Уральского добровольческого танкового корпуса 97-летний Петр Ушаков. Свои соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны выразил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «В составе корпуса Петр Филиппович прошел трудными дорогами войны, получил несколько серьезных ранений, участвовал в освобождении Курска, Белгорода, Брянска, Белоруссии, Прибалтики, Польши, а затем дошел до самого Берлина», — цитирует телеграмму губернатора ДИП. Также Куйвашев вспомнил, что в послевоенный период Ушаков трудился на мебельной фабрике в Сысерти, где прошел путь от мастера до главного инженера. Глава Свердловской области отметил, что мужчина был заботливым мужем и отцом, активно участвовал в работе совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, занимался патриотическим воспитанием молодежи. «На протяжении многих лет он принимал участие в парадах Победы в Екатеринбурге, являя собой образ подлинного защитника Отечества, воина-освободителя, мужественного, сильного, надежного человека», — говорится в телеграмме губернатора», — заметил Куйвашев и подчеркнул, что «святая и добрая память о ветеране пройдет сквозь века».