Пермских депутатов заставляют платить за скандалы и суды

Депутаты Александровска задолжали бюджету за адвоката на инициированные им судебные процессы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума Александровского округа взыскала с пятерых депутатов расходы на судебные процессы, которые они инициировали и проиграли. Об этом URA.RU сообщила спикер думы Людмила Белецкая. Заплатить по 8,2 тысячи рублей в рамках только одного иска должны вице-спикер Надежда Мачихина, бывший спикер думы Марина Зимина, депутаты Владислав Переплеснин, Елена Иванова и Татьяна Степанова.

«У нас было противостояние между депутатами. Они подавали иски в суд, и все процессы проиграли. Во всех инстанциях. Каждый раз мы вынуждены были приглашать юриста, который нас защищал. Сейчас дума обратилась в суд, приложив туда все документы, в том числе, договоры с юристом. Суд нашу позицию поддержал, траты, 42 тысячи рублей, поделили на всех депутатов-истцов. Исполнительные листы на каждого уже находятся в думе», — отметила Людмила Белецкая.

Речь идет о первом судебном процессе, в рамках которого группа из пяти депутатов оспаривала законность избрания председателем Людмилы Белецкой. До нее эту должность занимала Марина Зимина, которая, по словам Белецкой, провоцировала скандалы и конфликты. Рокировка произошла с дракой. По словам Белецкой, это только первый судебный процесс. А их было очень много. Дума намерена взыскать расходы на каждый из них.

Надежда Мачихина это действие думы назвала беззаконием. «В думе есть юрист, который мог представлять интересы в суде. Нет, Белецкую это не устроило. Она решила нанять дорогих адвокатов, которые были оплачены из бюджета Александровского округа при поддержке главы Ольги Лавровой. Сейчас эти расходы они решили взыскать с нас», — отметила Мачихина. Депутаты, по ее словам, намерены подать жалобу в апелляцию.

Политический конфликт в Александровске тянется с 2019 года. Из-за этого избрать главу территории удалось только весной 2021 года при вмешательстве краевых властей.

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