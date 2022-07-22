Мэрия Челябинска запретила строить дом в центре города

В мэрии порекомендовали отказать в застройке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска запретила строить дом по улице Лесопарковая, 6-б в центре города. Об этом говорится в заключении администрации от 21 июля 2022 года.

«Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения ООО „Техсервис“ ввиду того, что отклонение от предельных параметров разрешенного строительства не обосновано. В том числе отсутствует утвержденная документация по планировке территории. Публичные слушания считать состоявшимися», — указано в документе.

На публичные слушания компания ООО «Техносервис» представила демонстрационные материалы. Представитель компании на вопрос о том, что именно планируется построить или реконструировать, не ответил. В Управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска сообщили, что кроме отсутствия планировки территории, им поступили четыре замечания о несоразмерности земельного участка объекту капитального строительства.