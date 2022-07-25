Байден рассказал о планах поговорить с Си Цзиньпином

В планах Джо Байдена устроить разговор с Си Цзиньпином до конца недели
Президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом он заявил на брифинге, транслируемом на YouTube.
Джо Байден заявил, что планирует провести разговор с Си Цзиньпином в течение недели. «Таковы мои ожидания, но я дам вам знать, когда об этом будет условлено», — добавил он.
Ранее Байден уже сообщал, что собирается поговорить с главой КНР. Посол КНР в США Цинь Ган призвал президента США отвечать за свои слова в адрес отношений с Китаем и холодной войны.
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