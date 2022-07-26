Авария произошла на выезде из Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

Мотоциклист не справился с управлением на выезде из Екатеринбурга на Березовском тракте 4,1 вечером 25 июля. Он наехал на бордюр, в результате слетел с мотоцикла и получил смертельные травмы. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался по Березовскому тракту со стороны Екатеринбурга в направлении Березовского. Не справился с управлением, допустил выезд со своей полосы движения вправо с последующим наездом на препятствие в виде бордюрного камня», — рассказывают в ГИБДД.

После столкновения с бордюром мужчина слетел с мотоцикла, момент попал на запись камеры видеонаблюдения. С различными травмами его доставили в травматологическое отделение Березовской больницы, где позднее он скончался. Инспекторы выяснили, что у погибшего не было водительских прав категории «А», которые позволяют управлять мотоциклом. Стаж вождения по категории «В» составляет 2,5 года, за это время свердловчанин привлекался к административной ответственности 50 раз.