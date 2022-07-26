Силовики занялись делом свердловчанок, в которых врезалась яхта

27 июля 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

По сообщениям СМИ, яхта столкнулась с девушками 24 июля Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры проанализируют случай, когда яхта влетела в двух екатеринбурженок на Визовском пруду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ, по факту столкновения на Визовском пруду», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По предположению СМИ, виновником столкновения стал шкипер одной из яхт клуба «Коматек». Якобы на корабле не заметили девушек. Они, по информации журналистов, в это время катались на сапбордах. Однако от столкновения они не пострадали. URA.RU обратилось к представителю губернского яхт-клуба «Коматек». Он сообщил, что сотрудники клуба пытаются выяснить детали произошедшего. «Сейчас мы смотрим камеры, площадки, разбираемся. Непонятно, что за время. Никто из наших шкиперов не говорил, девочки нам не звонили. Здесь базируются еще частные яхты, которых 90%», – сообщил представитель клуба. Информация о столкновении девушек с яхтой появилась утром 27 июля. Предположительно, инцидент произошел в выходной – 24 июля. Якобы спастись девушкам помог частный катер.

Сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры проанализируют случай, когда яхта влетела в двух екатеринбурженок на Визовском пруду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ, по факту столкновения на Визовском пруду», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. По предположению СМИ, виновником столкновения стал шкипер одной из яхт клуба «Коматек». Якобы на корабле не заметили девушек. Они, по информации журналистов, в это время катались на сапбордах. Однако от столкновения они не пострадали. URA.RU обратилось к представителю губернского яхт-клуба «Коматек». Он сообщил, что сотрудники клуба пытаются выяснить детали произошедшего. «Сейчас мы смотрим камеры, площадки, разбираемся. Непонятно, что за время. Никто из наших шкиперов не говорил, девочки нам не звонили. Здесь базируются еще частные яхты, которых 90%», – сообщил представитель клуба. Информация о столкновении девушек с яхтой появилась утром 27 июля. Предположительно, инцидент произошел в выходной – 24 июля. Якобы спастись девушкам помог частный катер.