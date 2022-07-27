Мэрия выступила с заявлением о новой школе в центре Челябинска

27 июля 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Работы по строительству школы на набережной начнут в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска выступила с заявлением о строительстве новой школы в центре города на набережной реки Миасс. О сроках строительства рассказал вице-мэра Владимир Шамне. «Как показывает сложившаяся практика, образовательное учреждение по подобным проектам вводится в эксплуатацию через 1,5-2 года после старта строительства. При условии подтверждения финансирования возведение школы на 1500 мест начнется не ранее 2023 года», — цитирует Шамне пресс-служба мэрии. Сейчас строительство новой школы в границах улиц Труда, Энгельса, Косарева и реки Миасс, рядом с МФЦ и микрорайоном «Западный луч» находится на стадии проектирования. Работы по поиску подрядчика начнутся после положительного заключения Госэкспертизы управлением капитального строительства мэрии. Ранее, по проекту 2014 года, на набережной реки Миасс должны были появиться две небольшие школы на разных берегах. Позже принято решение прежнюю документацию признать утратившей силу, и строить одну школу по тем же проектам, по которым возводили образовательные центры в микрорайонах «Ньютон» и «Академ Riverside».

Мэрия Челябинска выступила с заявлением о строительстве новой школы в центре города на набережной реки Миасс. О сроках строительства рассказал вице-мэра Владимир Шамне. «Как показывает сложившаяся практика, образовательное учреждение по подобным проектам вводится в эксплуатацию через 1,5-2 года после старта строительства. При условии подтверждения финансирования возведение школы на 1500 мест начнется не ранее 2023 года», — цитирует Шамне пресс-служба мэрии. Сейчас строительство новой школы в границах улиц Труда, Энгельса, Косарева и реки Миасс, рядом с МФЦ и микрорайоном «Западный луч» находится на стадии проектирования. Работы по поиску подрядчика начнутся после положительного заключения Госэкспертизы управлением капитального строительства мэрии. Ранее, по проекту 2014 года, на набережной реки Миасс должны были появиться две небольшие школы на разных берегах. Позже принято решение прежнюю документацию признать утратившей силу, и строить одну школу по тем же проектам, по которым возводили образовательные центры в микрорайонах «Ньютон» и «Академ Riverside».