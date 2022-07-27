Екатеринбуржец, который решился попробовать шаурму, заявил, что она адски острая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге одно из заведений, продающих шаурму, запустило в продажу блюдо острее, чем соус «Табаско». Горожанин, который решился попробовать жгучую шаурму, начал плакать и кататься по земле из-за жуткой остроты. Видео появилось в социальных сетях.

«За 350 рублей готовят шаурму с 6700 [единиц] Сковилла (речь идет о шкале Сковилла, которая определяет жгучесть перца — прим. ред). На минутку, во всем известном соусе „Табаско“ всего от 2500 до 5000 [единиц]», — поясняют представители telegram-канала «Афиша Екатеринбург».

Судя по видео, которое распространилось в Интернете, екатеринбуржец попробовал острую шаурму, а спустя время начал плакать. «Ощущается в начале, как будто ты сейчас умрешь, а тебя изнутри разорвет. Если бы „Чужие“ (научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона — прим. ред.) были, они бы такие ощущения вызывали, когда вылупляются. Это адейший ад», — заявил один из покупателей. Также он признался, что, несмотря на любовь ко всему острому, он не советует есть настолько жгучую пищу.