Соцсети запустили фейк экстренной посадки рейса из Екатеринбурга

В соцсетях 30 июля публиковали видео, в котором молния попала в самолет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях 30 июля разлетелись новости о том, что рейс, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно приземлился в Краснодаре. По их версии, в лайнер во время полета ударила молния. Но пресс-служба ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы — прим. ред.) сообщила, что информация оказалась ложной.

«Информация не соответствует действительности. В течение дня никаких посадок на аэродром Краснодара не производилось. Воздушная гавань закрыта с февраля этого года по решению авиационных властей. Для рейсов, следующих в Сочи, запасными аэродромами могут выступать: Ставрополь, Минеральные Воды и другие аэропорты СКФО», — приводит слова «Аэродинамики» издание «Коммерсант» .

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта «Кольцово», откуда вылетел самолет. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее соцсети начали публиковать видео, на котором видно, что в борт, вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, попала молния. Из-за чего лайнер экстренно посадили в Краснодаре. Но позже в «Аэродинамике» пояснили, что видео появилось еще в сентябре 2021 года (именно тогда самолет авиакомпании «Azur Air», который должен был сесть в Сочи, проследовал на запасной аэродром), и с тех пор неоднократно появлялось в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово. На борту самолета было 180 человек. Рейс посадили из-за того, что во время полета сработала сигнализация о неисправности навигационной системы.