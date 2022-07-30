Екатеринбуржцы жалуются на ночную стройку школы. Видео, скрин

31 июля 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

В 2019 году на месте стройки была гимназия №40 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржцы пожаловались на ночную стройку школы на месте гимназии №40, которую снесли в 2019 году. Жители недовольны тем, что школу строят ночью, из-за этого они не могут спать. Об этом сообщает паблик «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». «На видео от 29 июля, на часах почти полночь, но на улице рабочие заливают бетон — идет строительство новой школы. Слышно недовольство жителей самого ближайшего дома, расположенного в 15 метрах от стройки», — цитирует паблик слова местной жительницы. По словам девушки, шумные работы ведутся не только ночью, но и по выходным рано утром. «Как людям отдыхать по ночам? Как отдыхать в выходные дни после рабочей недели?», — жалуется девушка. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы Екатеринбурга Алексея Орлова. На момент публикации ответ не поступил. В комментариях к посту мнения людей разделились: одни считают, что ничего плохого в ночной стройке нет, главное, что будет новая школа, а другие выступили против шума по ночам. Некоторые пользователи отметили, что недовольных слишком много. «Не строят — не нравится, строят — не нравится», — отмечает пользователь. «Процесс заливки бетона — непрерывный, школу надо, но строить не дают», — пишет житель. «Процесс укладки бетона — непрерывный, это верно. <…> Но кто мешает вечером не браться за работу, которую закончишь ночью? Мешает жадность застройщика», — считает другой пользователь. Строительство новой школы идет на месте старой гимназии №40 в Парковом районе Екатеринбурга. Гимназия находилась на улице Мичурина, 181 и проработала почти 80 лет. Первых учеников она приняла еще до Великой Отечественной войны. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обещал, что новое здание гимназии №40 будет построено к 300-летию города в 2023 году. Школа №40 попадала в скандал с гимназией №13. В престижном образовательном учреждении закончились места, и дети были вынуждены учиться во вторую смену. Родители связывали это со сносом 40-й школы — ее учеников пришлось «переселять». Люди спорят о ночной стройке новой школы Скрины комментариев жителей в соцсетях Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы пожаловались на ночную стройку школы на месте гимназии №40, которую снесли в 2019 году. Жители недовольны тем, что школу строят ночью, из-за этого они не могут спать. Об этом сообщает паблик «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». «На видео от 29 июля, на часах почти полночь, но на улице рабочие заливают бетон — идет строительство новой школы. Слышно недовольство жителей самого ближайшего дома, расположенного в 15 метрах от стройки», — цитирует паблик слова местной жительницы. По словам девушки, шумные работы ведутся не только ночью, но и по выходным рано утром. «Как людям отдыхать по ночам? Как отдыхать в выходные дни после рабочей недели?», — жалуется девушка. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы Екатеринбурга Алексея Орлова. На момент публикации ответ не поступил. В комментариях к посту мнения людей разделились: одни считают, что ничего плохого в ночной стройке нет, главное, что будет новая школа, а другие выступили против шума по ночам. Некоторые пользователи отметили, что недовольных слишком много. «Не строят — не нравится, строят — не нравится», — отмечает пользователь. «Процесс заливки бетона — непрерывный, школу надо, но строить не дают», — пишет житель. «Процесс укладки бетона — непрерывный, это верно. <…> Но кто мешает вечером не браться за работу, которую закончишь ночью? Мешает жадность застройщика», — считает другой пользователь. Строительство новой школы идет на месте старой гимназии №40 в Парковом районе Екатеринбурга. Гимназия находилась на улице Мичурина, 181 и проработала почти 80 лет. Первых учеников она приняла еще до Великой Отечественной войны. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обещал, что новое здание гимназии №40 будет построено к 300-летию города в 2023 году. Школа №40 попадала в скандал с гимназией №13. В престижном образовательном учреждении закончились места, и дети были вынуждены учиться во вторую смену. Родители связывали это со сносом 40-й школы — ее учеников пришлось «переселять».