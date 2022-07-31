Водитель автобуса нахамил свердловчанам и отказался их вести. Фото

01 августа 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле водитель автобуса отказался вести жителей и нахамил им Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель общественного автобуса №32 нахамил пассажирам и отказался их вести. Об этом рассказал очевидец. «Вынуждены были стоять на остановке на Старой Гальянке (район города — прим. ред.) 40 минут в ожидании 32-го маршрута. Когда же он наконец-то приехал, мы зашли и тут же водитель стал выгонять пассажиров. Причем, водитель этого ПАЗика все высказал в очень хамской манере», — рассказ очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 31 июля. По словам свердловчанки, согласно расписание автобус должен был приехать через десять минут, однако тагильчане ждали общественный транспорт в четыре раза дольше. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что водители автобусов в Нижнем Тагиле пожаловались на «зайца»-рецидивиста. По их словам, мужчина несколько раз проезжал на общественном транспорте бесплатно. Расписание, согласно которому автобус должен приезжать каждые 10 минут Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель общественного автобуса №32 нахамил пассажирам и отказался их вести. Об этом рассказал очевидец. «Вынуждены были стоять на остановке на Старой Гальянке (район города — прим. ред.) 40 минут в ожидании 32-го маршрута. Когда же он наконец-то приехал, мы зашли и тут же водитель стал выгонять пассажиров. Причем, водитель этого ПАЗика все высказал в очень хамской манере», — рассказ очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 31 июля. По словам свердловчанки, согласно расписание автобус должен был приехать через десять минут, однако тагильчане ждали общественный транспорт в четыре раза дольше. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что водители автобусов в Нижнем Тагиле пожаловались на «зайца»-рецидивиста. По их словам, мужчина несколько раз проезжал на общественном транспорте бесплатно.