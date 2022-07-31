31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Водитель автобуса нахамил свердловчанам и отказался их вести. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский рынок. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажир
В Нижнем Тагиле водитель автобуса отказался вести жителей и нахамил им Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель общественного автобуса №32 нахамил пассажирам и отказался их вести. Об этом рассказал очевидец.

«Вынуждены были стоять на остановке на Старой Гальянке (район города — прим. ред.) 40 минут в ожидании 32-го маршрута. Когда же он наконец-то приехал, мы зашли и тут же водитель стал выгонять пассажиров. Причем, водитель этого ПАЗика все высказал в очень хамской манере», — рассказ очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 31 июля. По словам свердловчанки, согласно расписание автобус должен был приехать через десять минут, однако тагильчане ждали общественный транспорт в четыре раза дольше. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство рассказывало, что водители автобусов в Нижнем Тагиле пожаловались на «зайца»-рецидивиста. По их словам, мужчина несколько раз проезжал на общественном транспорте бесплатно.

Расписание, согласно которому автобус должен приезжать каждые 10 минут
Фото:
Фото:
Фото:
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель общественного автобуса №32 нахамил пассажирам и отказался их вести. Об этом рассказал очевидец. «Вынуждены были стоять на остановке на Старой Гальянке (район города — прим. ред.) 40 минут в ожидании 32-го маршрута. Когда же он наконец-то приехал, мы зашли и тут же водитель стал выгонять пассажиров. Причем, водитель этого ПАЗика все высказал в очень хамской манере», — рассказ очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 31 июля. По словам свердловчанки, согласно расписание автобус должен был приехать через десять минут, однако тагильчане ждали общественный транспорт в четыре раза дольше. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что водители автобусов в Нижнем Тагиле пожаловались на «зайца»-рецидивиста. По их словам, мужчина несколько раз проезжал на общественном транспорте бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...