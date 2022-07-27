27 июля 2022

Свердловские водители автобусов негодуют от «зайца»-рецидивиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерный. Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт
Свердловские водители общественного транспорта пожаловались на «зайца» Фото:

Водители общественных автобусов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пожаловались на «зайца» (человек, не оплативший проезд — прим. ред.), который несколько раз проехал на общественном транспорте бесплатно. Об этом рассказал один из свердловских водителей автобусов.

«Вот такой кадр встретил в местном автобусе, ходит с Iphone 12, одежда весьма дорогая, но уже третий раз катается „зайцем“. Пообщался с другими водителями автобусов и маршруток — оказалось, что это постоянный „нарушитель“», — рассказал водитель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Проезд на тагильском общественном транспорте стоит 22 рубля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми внедрят новую систему для борьбы с «зайцами». Помогать контроллерам отслеживать безбилетников будет искусственный интеллект

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Водители общественных автобусов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пожаловались на «зайца» (человек, не оплативший проезд — прим. ред.), который несколько раз проехал на общественном транспорте бесплатно. Об этом рассказал один из свердловских водителей автобусов. «Вот такой кадр встретил в местном автобусе, ходит с Iphone 12, одежда весьма дорогая, но уже третий раз катается „зайцем“. Пообщался с другими водителями автобусов и маршруток — оказалось, что это постоянный „нарушитель“», — рассказал водитель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Проезд на тагильском общественном транспорте стоит 22 рубля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми внедрят новую систему для борьбы с «зайцами». Помогать контроллерам отслеживать безбилетников будет искусственный интеллект
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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