Свердловские водители автобусов негодуют от «зайца»-рецидивиста

Свердловские водители общественного транспорта пожаловались на «зайца» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители общественных автобусов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пожаловались на «зайца» (человек, не оплативший проезд — прим. ред.), который несколько раз проехал на общественном транспорте бесплатно. Об этом рассказал один из свердловских водителей автобусов.

«Вот такой кадр встретил в местном автобусе, ходит с Iphone 12, одежда весьма дорогая, но уже третий раз катается „зайцем“. Пообщался с другими водителями автобусов и маршруток — оказалось, что это постоянный „нарушитель“», — рассказал водитель сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Проезд на тагильском общественном транспорте стоит 22 рубля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

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