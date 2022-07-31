МИД: Запад заморозил диалог с Россией по борьбе с терроризмом

США и Евросоюз решили заморозить диалог с Москвой на тему борьбы с терроризмом. Об этом сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин.
«Сотрудничество между РФ и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — сказал он. Владимир Российский дипломат напомнил, как Вашингтон под «надуманным предлогом» приостановил встречи «в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США». Он подчеркнул, что при этом они были полезны как обоим сторонам. «Похожая ситуация сложилась и с ЕС по его вине», — добавил он в беседе с РИА «Новости».
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «государством-спонсором терроризма». Оказалось, что сенат в США принял такое решение из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В Кремле негативно восприняли эту идею. Признание РФ «спонсором терроризма» подразумевает ограничение зарубежной помощи, а также пересмотр экономических взаимоотношений, в том числе установление контроля над экспортом товаров двойного назначения. Кроме того, это позволит Вашингтону накладывать санкции на союзников страны, якобы поддерживающей терроризм.
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США и Евросоюз решили заморозить диалог с Москвой на тему борьбы с терроризмом. Об этом сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин. «Сотрудничество между РФ и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — сказал он. Владимир Российский дипломат напомнил, как Вашингтон под «надуманным предлогом» приостановил встречи «в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США». Он подчеркнул, что при этом они были полезны как обоим сторонам. «Похожая ситуация сложилась и с ЕС по его вине», — добавил он в беседе с РИА «Новости». Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выразила намерение признать Россию «государством-спонсором терроризма». Оказалось, что сенат в США принял такое решение из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В Кремле негативно восприняли эту идею. Признание РФ «спонсором терроризма» подразумевает ограничение зарубежной помощи, а также пересмотр экономических взаимоотношений, в том числе установление контроля над экспортом товаров двойного назначения. Кроме того, это позволит Вашингтону накладывать санкции на союзников страны, якобы поддерживающей терроризм.