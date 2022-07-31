В Пермском крае прогрессирует шизофрения и слабоумие среди детей

01 августа 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Среди пермских детей выросло количество психиатрических болезней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2021 году в Пермском крае на 61,3% выросло количество вновь выявленных случаев умственной отсталости среди детей до 14 лет, на 39% — заболеваний шизофренического спектра у подростков. Об этом говорится в отчете краевого минздрава о санитарно-эпидемиологическом благополучии, опубликованном на портале заксобрания. «С нарушениями поведения, непсихотическими расстройствами детского возраста, заболеваемость выросла на 36,6%. Заболеваемость по умственной отсталости выросла на 61,3%», — говорится в документе. На 53,9% выросла первичная заболеваемость детскими психозами, на 9% — неврозами, на 35,3% — заболеваемость, связанная с нарушением поведения. У подростков 15-17 лет было выявлено в четыре раза больше психозов, чем в 2020 году. На 39% в этой группе увеличилось количество шизофрений, на 10% — умственной отсталости. В 2021 году первичная заболеваемость психическими расстройствами у подростков выросла на 27%, у детей до 14 лет — на 34%, в целом по краю — на 17%. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае стали чаще умирать дети, а COVID убил больше людей, чем рак.

В 2021 году в Пермском крае на 61,3% выросло количество вновь выявленных случаев умственной отсталости среди детей до 14 лет, на 39% — заболеваний шизофренического спектра у подростков. Об этом говорится в отчете краевого минздрава о санитарно-эпидемиологическом благополучии, опубликованном на портале заксобрания. «С нарушениями поведения, непсихотическими расстройствами детского возраста, заболеваемость выросла на 36,6%. Заболеваемость по умственной отсталости выросла на 61,3%», — говорится в документе. На 53,9% выросла первичная заболеваемость детскими психозами, на 9% — неврозами, на 35,3% — заболеваемость, связанная с нарушением поведения. У подростков 15-17 лет было выявлено в четыре раза больше психозов, чем в 2020 году. На 39% в этой группе увеличилось количество шизофрений, на 10% — умственной отсталости. В 2021 году первичная заболеваемость психическими расстройствами у подростков выросла на 27%, у детей до 14 лет — на 34%, в целом по краю — на 17%. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае стали чаще умирать дети, а COVID убил больше людей, чем рак.