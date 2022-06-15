В Пермском крае стали чаще умирать дети

Смертность в ДТП выросла на 260% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году в Пермском крае на 65% выросла смертность среди детей по сравнению с предыдущим годом. Эта информация содержится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка региона Светлены Денисовой. Документ опубликован на портале заксобрания.

«За 12 месяцев 2021 года зафиксировано 99 случаев гибели несовершеннолетних (в 2020 году — 60), рост составил 65%», — отмечается в докладе. Больше всего детей — 25 — погибло при пожарах. Это на 525% больше, чем годом ранее (4 ребенка). На 260% выросла смертность детей в ДТП (18 против 5 в 2020 году). 15 человек утонули (годом ранее было 12), шесть — отравились.

На 77% выросла смертность в результате суицида у детей (23 человека в 2021 году). В семи случаях причиной стали отношения с родителями. По пять случаев связаны с отношениями со сверстниками, эмоциональным стрессом и привлечением внимания. Еще по пяти проводится проверка, по одному причина не установлена. В следственное управление поступило 234 сообщения о суицидах несовершеннолетних, из них 213 были связаны с попытками самоубийства. Было возбуждено четыре уголовных дела по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

При этом на 63% снизилась количество детей, случайно выпавших из окон. На 33% сократилась смертность в результате таких падений. В 2021 году выпало 27 ребят, из них 4 погибли, 23 были травмированы. Годом ранее в результате падений скончались шесть детей (37 получили травмы). Чаще всего (16 человек) падали дети до 4 лет.

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