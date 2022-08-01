В Озерске переработают ядерные отходы из Белоярска

На «Маяке» в Озерске переработают 14-метровые энергоблоки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) за пять лет создадут установку для переработки длинных реакторов из отработанного ядерного топлива Белоярской АЭС. Как сообщили на предприятии, новый комплекс заработает в 2027 году.

»«Маяк» рассчитывает в 2027 году запустить производство по переработке отработанного ядерного топлива реакторов «АМБ» Белоярской электростанции. Энергоблоки, отличные своей 14-метровой длиной, были выведены из эксплуатации в конце 1980-х годов», — рассказали на предприятии в ведомственной газете «Вестник «Маяка».

Тепловыделяющие сборки реакторов сейчас хранятся в бассейнах для выдержки блоков на самой Белоярской АЭС и в Озерске на ПО «Маяк». Перерабатывать отходы будут на действующих мощностях завода РТ-1 «Маяка».

В 2021 году в Озерске разработали конструкторскую документацию на два вида плавителей. Строительно-монтажные работы на основе созданных чертежей начнутся в 2023 году. С вводом в эксплуатацию нового комплекса, проектируемого АО «РАОПРОЕКТ», в 2028 году «Маяк» получит современные установки остекловывания высокоактивных отходов. Оборудование позволит нарабатывать алюмофосфатное и боросиликатное стекло.