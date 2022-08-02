Свердловский врач ушел с работы после подозрений в изнасиловании

Иван Собачев работал заведующим отделением в онкодиспансере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач-онколог Иван Собачев, которого подозревают в групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбурге, больше не входит в состав сотрудников Свердловского областного онкологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«Иван Собачев не работает в нашем центре», — сообщили в пресс-службе. Информация о завотделением была размещена на сайте диспансера, однако ко 2 августа соответствующая страница оказалась пуста.

Собачев подозревается в изнасиловании школьницы на съемной квартире в Екатеринбурге. Его вместе с генерал-майором Рамилем Гилязовым задержали в ночь на 28 марта. Чкаловский райсуд заключил их под стражу, однако позднее Собачева отпустили вопреки требованию представителя прокуратуры. По уголовному делу также проходит Оксана Гортинская, вероятно, косвенно причастная к ночному инциденту. Данные школьницы, которая, по версии следствия, подверглась насилию, не раскрываются.