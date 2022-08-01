В Перми уничтожили сотни компьютеров и мониторов. Фото

02 августа 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Технику использовали в подпольных игровых клубах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми на лом отправили крупную партию компьютеров, мониторов, игровых автоматов и другой оргтехники. Всю ее изъяла ранее полиция из нелегальных игорных клубов, рассказали в управлении Росимущества в Пермском крае. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае организовало уничтожение крупной партии игрового оборудования в размере 1234 единицы. В том числе игровые аппараты, системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, платежные терминалы, компьютерные комплектующие, изъятые органами внутренних дел», — сообщается на сайте ведомства. В Росимуществе пояснили, что вся изъятая техника была обращена в собственность государства. Уничтожена она «для исключения возможности вовлечения в повторный хозяйственный оборот». Крупную партию игрового оборудования уничтожили в Перми Территориальное управление Росимущества в Пермском крае

В Перми на лом отправили крупную партию компьютеров, мониторов, игровых автоматов и другой оргтехники. Всю ее изъяла ранее полиция из нелегальных игорных клубов, рассказали в управлении Росимущества в Пермском крае. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае организовало уничтожение крупной партии игрового оборудования в размере 1234 единицы. В том числе игровые аппараты, системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, платежные терминалы, компьютерные комплектующие, изъятые органами внутренних дел», — сообщается на сайте ведомства. В Росимуществе пояснили, что вся изъятая техника была обращена в собственность государства. Уничтожена она «для исключения возможности вовлечения в повторный хозяйственный оборот».