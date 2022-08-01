01 августа 2022

В Перми уничтожили сотни компьютеров и мониторов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, мониторы, компьютеры, игровой салон, игровой клуб, подпольный клуб, изъятие компьютеров
Технику использовали в подпольных игровых клубах Фото:

В Перми на лом отправили крупную партию компьютеров, мониторов, игровых автоматов и другой оргтехники. Всю ее изъяла ранее полиция из нелегальных игорных клубов, рассказали в управлении Росимущества в Пермском крае.

«Территориальное управление Росимущества в Пермском крае организовало уничтожение крупной партии игрового оборудования в размере 1234 единицы. В том числе игровые аппараты, системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, платежные терминалы, компьютерные комплектующие, изъятые органами внутренних дел», — сообщается на сайте ведомства.

В Росимуществе пояснили, что вся изъятая техника была обращена в собственность государства. Уничтожена она «для исключения возможности вовлечения в повторный хозяйственный оборот».

Крупную партию игрового оборудования уничтожили в Перми
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В Перми на лом отправили крупную партию компьютеров, мониторов, игровых автоматов и другой оргтехники. Всю ее изъяла ранее полиция из нелегальных игорных клубов, рассказали в управлении Росимущества в Пермском крае. «Территориальное управление Росимущества в Пермском крае организовало уничтожение крупной партии игрового оборудования в размере 1234 единицы. В том числе игровые аппараты, системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, платежные терминалы, компьютерные комплектующие, изъятые органами внутренних дел», — сообщается на сайте ведомства. В Росимуществе пояснили, что вся изъятая техника была обращена в собственность государства. Уничтожена она «для исключения возможности вовлечения в повторный хозяйственный оборот».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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