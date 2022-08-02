В ХМАО двое мужчин устроили заплыв, обернувшийся трагедией

В ХМАО двое мужчин попытались переплыть реку Конда. Один из них погиб, сообщает ГИМС МЧС по ХМАО в соцсети «ВКонтакте».
«В 16:30 спасателями Урайского ЗПСО в ходе патрулирования реки Конда в черте города Урая был замечен мужчина, плывущий с левого на правый берег, спасателями пловец был извлечен из воды и доставлен на берег. Со слов очевидцев на берегу, было установлено, что двое мужчин в состоянии опьянения поплыли на противоположный берег реки», — сообщают спасатели в соцсети.
Второй мужчина был обнаружен на воде примерно в 20-30 метрах от берега. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Приехавшими медиками была констатирована смерть.
Трагедия произошла 2 августа в Урайском районе ХМАО. Власти ХМАО призывают не купаться в необорудованных местах, тем более, в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, при спасении тонущих детей, пропал рыбак. Тело его нашли водолазы, спустя несколько дней.
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В ХМАО двое мужчин попытались переплыть реку Конда. Один из них погиб, сообщает ГИМС МЧС по ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «В 16:30 спасателями Урайского ЗПСО в ходе патрулирования реки Конда в черте города Урая был замечен мужчина, плывущий с левого на правый берег, спасателями пловец был извлечен из воды и доставлен на берег. Со слов очевидцев на берегу, было установлено, что двое мужчин в состоянии опьянения поплыли на противоположный берег реки», — сообщают спасатели в соцсети. Второй мужчина был обнаружен на воде примерно в 20-30 метрах от берега. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Приехавшими медиками была констатирована смерть. Трагедия произошла 2 августа в Урайском районе ХМАО. Власти ХМАО призывают не купаться в необорудованных местах, тем более, в состоянии алкогольного опьянения. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске, при спасении тонущих детей, пропал рыбак. Тело его нашли водолазы, спустя несколько дней.