Федеральные министерства тормозят проекты к 300-летию Перми

Дмитрий Самойлов доложил губернатору о бездействии федеральных министерств Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Ряд крупных инфраструктурных проектов, реализуемых к 300-летию Перми, столкнулись с бездействием федеральных министерств. Четыре поручения оргкомитета по подготовке юбилея под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко не исполнены. Информацию губернатору доложил зампред кабмина Пермского края Дмитрий Самойлов. Так, до сих пор не решен вопрос о федеральном софинансировании двух тоннелей под Транссибом в створах улиц Углеуральская и Вишерская.

«Поручения находится в риске неисполнения — мы уже год говорим об этом. Работы уже ведутся, срок их окончания по одному тоннелю 2023 год, по второму — 2024. У нас предложение: если до 10 сентября не будут приняты никакие управленческие решения о софинансировании, то мы уже будем переносить наши просьбы о софинансировании на четвертый этап ул. Строителей, откуда они и были ранее сняты», — привел пример Самойлов. За этот вопрос в правительстве РФ ответственен Минтранс.

Также не исполнено поручение Чернышенко Минтрансу, который должен согласовать с Минобороны документы, необходимые для начала второго этапа реконструкции пермского аэропорта. Госэкпертиза не принимает и проектно-сметную документацию по первому этапу реконструкции инженерных сооружений воздушной гавани. Минздрав РФ не рассмотрел предложения пермского правительства об использовании федерального имущества, которое находится в аварийном состоянии. Пока Самойлов предложил разместить подразделения фармакадемии и медуниверситета в здании издательского комплекса «Звезда». Не выделены федеральные средства со стороны Миноборнауки РФ на реставрацию фасада здания в центре Перми, где расположена Российская академия живописи, ваяния и зодчества.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что здание академии — объект культурного наследия. Поэтому обязать отреставрировать фасад собственника можно и через суд: «Ничего личного, пускай коллеги из федерального центра не обижаются». Что касается строительства тоннелей под Транссибом и реконструкции аэропорта, то Махонин предложил Самойлову организовать совместную поездку в Минтранс для решения проблемы.

Обо всех неисполненных федеральными министерствами поручениях будет доложено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. URA.RU направило запросы Чернышенко, а также в вышеуказанные федеральные министерства с просьбой прокомментировать ситуацию.