Песков: НАТО создало угрозу мировому порядку

Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс сам виноват в случившейся ситуации и представляет собой опасность для всего мира. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявлявшего о том, что якобы действия России на Украине являются атакой на текущий мировой порядок.

«Ситуация вызревала на протяжении нескольких десятилетий. Во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический альянс, волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам РФ. Это создало дополнительную опасность для нас и потребовало принятия мер. Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире и на нашем континенте. В Европе, наверное, переворот, который произошел на Украине в 2014 году и который был тщательно срежиссирован в том числе станами-членами НАТО, несмотря на те гарантии, которые министры стран давали… Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка. Поэтому мы не согласны с такой постановкой вопроса в исполнении господина Столтенберга», — сказал Песков на конференц-колле.