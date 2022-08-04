04 августа 2022

В Перми продаются офис и студии действующего телеканала

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Офис и студии пермской телекомпании продаются за 14,2 млн рублей Фото:

В Мотовилихинском районе Перми продаются помещения, в которых расположены офис и студии городского телеканала «Рифей». Соответствующее объявление выставлено на сайте «Авито».

«Готовый арендный бизнес. Общая площадь помещений — 767,4 кв. м, в том числе: помещение в подвале, помещение на 1 этаже, помещения на 2 этаже (сдано в аренду ООО „Телекомпания Рифей-Пермь“). Договор аренды с ежегодной пролонгацией и индексацией в размере 4%», — указано в объявлении.

Сообщается также, что в помещениях с высотой потолков в 4,3 метра расположены студии ТВ-вещания и звукозаписи, что крайне важно для арендатора. В подвале имеется узел учета электроэнергии. Все коммуникации центральные. За актив продавец запросил 14,2 млн рублей. Предположительная окупаемость — чуть более 6 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продают СМИ. За актив продавец запросил 2, 2 млн рублей.

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В Мотовилихинском районе Перми продаются помещения, в которых расположены офис и студии городского телеканала «Рифей». Соответствующее объявление выставлено на сайте «Авито». «Готовый арендный бизнес. Общая площадь помещений — 767,4 кв. м, в том числе: помещение в подвале, помещение на 1 этаже, помещения на 2 этаже (сдано в аренду ООО „Телекомпания Рифей-Пермь“). Договор аренды с ежегодной пролонгацией и индексацией в размере 4%», — указано в объявлении. Сообщается также, что в помещениях с высотой потолков в 4,3 метра расположены студии ТВ-вещания и звукозаписи, что крайне важно для арендатора. В подвале имеется узел учета электроэнергии. Все коммуникации центральные. За актив продавец запросил 14,2 млн рублей. Предположительная окупаемость — чуть более 6 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продают СМИ. За актив продавец запросил 2, 2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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