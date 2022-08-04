Сложную операцию провели в ГКБ №4 (архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В пермской больнице пациентке в результате сложной операции исправили позвоночник. Таким образом хирургам удалось добавить женщине с врожденным кифосколиозом 8 см роста. Об этом случае рассказал главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин.

«Хирургия деформаций позвоночника, в том числе сколиоза — очень сложная хирургическая проблема, которая требует слаженной многочасовой работы бригады хирургов, анестезиологов и функциональных диагностов, а также самых современных методик и материалов. Результат одной из таких работ — на фото. Рост пациентки увеличился на 8 см», — написал Ронзин в Telegram.

По его словам, операция была проведена «буквально на днях». Для фиксации позвоночника в таких случаях применяются специальные винтовые системы, способные выдержать повышенную нагрузку. Описанный случай не единственный, говорит Ронзин — операции проводятся в ГКБ №4 на базе нейрохирургического отделения.

Так выглядел позвоночник пациентки до операции Telegram-канал Андрея Ронзина