04 августа 2022

Пермячке увеличили рост на 8 см, исправив позвоночник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сложную операцию провели в ГКБ №4 (архивное фото) Фото:

В пермской больнице пациентке в результате сложной операции исправили позвоночник. Таким образом хирургам удалось добавить женщине с врожденным кифосколиозом 8 см роста. Об этом случае рассказал главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин.

«Хирургия деформаций позвоночника, в том числе сколиоза — очень сложная хирургическая проблема, которая требует слаженной многочасовой работы бригады хирургов, анестезиологов и функциональных диагностов, а также самых современных методик и материалов. Результат одной из таких работ — на фото. Рост пациентки увеличился на 8 см», — написал Ронзин в Telegram.

По его словам, операция была проведена «буквально на днях». Для фиксации позвоночника в таких случаях применяются специальные винтовые системы, способные выдержать повышенную нагрузку. Описанный случай не единственный, говорит Ронзин — операции проводятся в ГКБ №4 на базе нейрохирургического отделения.

Так выглядел позвоночник пациентки до операции
Снимок после операции

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В пермской больнице пациентке в результате сложной операции исправили позвоночник. Таким образом хирургам удалось добавить женщине с врожденным кифосколиозом 8 см роста. Об этом случае рассказал главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин. «Хирургия деформаций позвоночника, в том числе сколиоза — очень сложная хирургическая проблема, которая требует слаженной многочасовой работы бригады хирургов, анестезиологов и функциональных диагностов, а также самых современных методик и материалов. Результат одной из таких работ — на фото. Рост пациентки увеличился на 8 см», — написал Ронзин в Telegram. По его словам, операция была проведена «буквально на днях». Для фиксации позвоночника в таких случаях применяются специальные винтовые системы, способные выдержать повышенную нагрузку. Описанный случай не единственный, говорит Ронзин — операции проводятся в ГКБ №4 на базе нейрохирургического отделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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