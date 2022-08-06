06 августа 2022
05 августа 2022

В пермской Хохловке утонул человек

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Активный отдых, каяки. Хохловка. Пермь, водный туризм, этнографический музей, хохловка, камское море, соляной завод, камское водохранилище
За день в Пермском крае погибли на воде 3 человека Фото:

В Хохловском заливе Камы утонул мужчина. О происшествии сообщает МЧС по Пермскому краю. По предварительным данным, ему было 58-60 лет.

«Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному 6 августа, в 18:05. На место выехали восемь человек личного состава и три единицы техники от РСЧС», — отметили в ведомстве.

За субботу в регионе из воды спасатели достали троих человек. Ранее URA.RU сообщало, что один мужчина погиб в пруду в Юрлинском округе, тело другого спасатели извлекли из пруда в Кунгуре. Волонтеры в группе добровольного поисково-спасательного отряда «Регион 159» социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что погибший оказался пропавшим в мае 21-летним местным жителем. Причина его гибели пока неизвестна, будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.

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В Хохловском заливе Камы утонул мужчина. О происшествии сообщает МЧС по Пермскому краю. По предварительным данным, ему было 58-60 лет. «Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному 6 августа, в 18:05. На место выехали восемь человек личного состава и три единицы техники от РСЧС», — отметили в ведомстве. За субботу в регионе из воды спасатели достали троих человек. Ранее URA.RU сообщало, что один мужчина погиб в пруду в Юрлинском округе, тело другого спасатели извлекли из пруда в Кунгуре. Волонтеры в группе добровольного поисково-спасательного отряда «Регион 159» социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что погибший оказался пропавшим в мае 21-летним местным жителем. Причина его гибели пока неизвестна, будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.
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