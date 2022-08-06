В пермской Хохловке утонул человек

За день в Пермском крае погибли на воде 3 человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Хохловском заливе Камы утонул мужчина. О происшествии сообщает МЧС по Пермскому краю. По предварительным данным, ему было 58-60 лет.

«Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному 6 августа, в 18:05. На место выехали восемь человек личного состава и три единицы техники от РСЧС», — отметили в ведомстве.

За субботу в регионе из воды спасатели достали троих человек. Ранее URA.RU сообщало, что один мужчина погиб в пруду в Юрлинском округе, тело другого спасатели извлекли из пруда в Кунгуре. Волонтеры в группе добровольного поисково-спасательного отряда «Регион 159» социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что погибший оказался пропавшим в мае 21-летним местным жителем. Причина его гибели пока неизвестна, будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.