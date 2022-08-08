Армия РФ уничтожила 150 противников под Харьковом

08 августа 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Армия РФ нанесла удар по месту дислокации ВСУ в районе Харькова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ ударом высокоточных ракет уничтожила до 150 противников в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — сообщили в Минобороны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить жителей Донбасса. Путин считает, что столкновение между Россией и Украиной было неизбежно, пишет «Дни.ру».

Армия РФ ударом высокоточных ракет уничтожила до 150 противников в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — сообщили в Минобороны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить жителей Донбасса. Путин считает, что столкновение между Россией и Украиной было неизбежно, пишет «Дни.ру».