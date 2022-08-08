Армия РФ уничтожила 150 противников под Харьковом

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Армия РФ нанесла удар по месту дислокации ВСУ в районе Харькова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ ударом высокоточных ракет уничтожила до 150 противников в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — сообщили в Минобороны.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить жителей Донбасса. Путин считает, что столкновение между Россией и Украиной было неизбежно, пишет «Дни.ру».

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Армия РФ ударом высокоточных ракет уничтожила до 150 противников в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — сообщили в Минобороны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить жителей Донбасса. Путин считает, что столкновение между Россией и Украиной было неизбежно, пишет «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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